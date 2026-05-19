タレントの堀ちえみが18日、自身のアメブロを更新。夕方から美容院を訪れ、約3時間半にわたる丁寧な施術を経て完成した、お気に入りの最新ヘアスタイルを披露した。【映像】堀ちえみ、理容室で顔のシェービング後の自撮りショットに反響「夕方は美容院へ」と題して更新されたブログで、堀は約3時間半の施術を受けたことを報告。続けて、新しい髪型を公開した。髪色は「またまたピンク。このカラー好き」と明かし、ピンク系の