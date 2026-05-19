アメリカで開催された高校生らを対象にした世界最大の科学研究コンテストで日本代表の栗林輝さんが最高賞を受賞しました。【映像】栗林さんが世界一を獲得する様子日本代表の受賞は史上初の快挙です。市立札幌開成中等教育学校6年の栗林輝さんは、自然界にある柔らかい動きや複雑な構造などを数値化し統計力学を使って計算できる方法を開発し最高賞に輝きました。日本代表が最高賞を受賞するのは史上初の快挙です。アリ