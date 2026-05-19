イーロン・マスク氏がオープンAIとサム・アルトマンCEOらを相手取り起こしていた訴訟で、アメリカ連邦地裁はマスク氏の訴えを棄却しました。【映像】マスク氏「事件の本質について判断していない」マスク氏はおととし、「チャットGPT」を手掛けるオープンAIが2015年に「人類の利益」を目指す非営利団体として設立されたにもかかわらず、営利企業に変わったのは契約違反だとして提訴しました。マスク氏は1500億ドル＝およそ24