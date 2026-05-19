テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日より毎週日曜24時よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送されることを記念して、【エリス修行編】の後に展開する、主人公ルーデウスを軸とする物語に向けた新たなキービジュアルが解禁された。【動画】新キャラ登場！公開された『無職転生』第3期【エリス修行編】のPV第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ