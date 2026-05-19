若手バレエダンサーの登竜門として知られるアメリカの国際コンクールの12歳から14歳の部門で佐居勇星さんが最優秀賞に輝きました。【映像】佐居勇星さんの実際のパフォーマンス「ユース・アメリカ・グランプリ」は、9歳から19歳の若手のバレエダンサーを対象とした世界最大規模のコンクールです。テキサス州ヒューストンで開催されたグランプリファイナルで、18日、審査結果が発表されました。12歳から14歳のジュニア部門