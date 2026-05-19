◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2026年5月19日京セラD）開幕から4勝無敗のソフトバンク、大津亮介投手（27）がひやりとする場面があった。2回2死から若月の打球が左足に直撃して顔をしかめた。治療のためベンチに。再び出てくると、大きな拍手に包まれた。