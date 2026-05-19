新潟出身の歌手小林幸子（72）が、おにぎりで地方創世を目指すプログラム「温めませんか。新潟を！」を行っている。農業支援と過疎地対策のため、小林が22年に立ち上げた「NPO法人幸せプロジェクト」と東農大、セブン−イレブンの3者がタッグを組んで新潟県内の中・高生を対象にした探求教育プログラムをスタート。エントリーは既に終えていて1446人が応募した。審査員による審査や審議をへて11月の審査会で決定する。審査を勝ち抜