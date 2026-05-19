衆院の森英介議長と石井啓一副議長は19日、皇族数確保策を巡り国会内で会談した。衆参両院の正副議長で進めている取りまとめ案について協議したとみられる。衆参両院は15日、皇族数確保策に関する全体会議を開き、中道改革連合が意見表明したことで、全13党派の見解が出そろった。森氏は会議後の記者会見で、今国会中に皇室典範改正を目指す考えを重ねて明言。「立法府の総意」案をまとめ、今週にも各党派に提示する方針を示し