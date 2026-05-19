◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(19日、倉敷)阪神の佐藤輝明選手が12号2ランホームランを放ちました。1点リードの3回、1アウト1塁で打席に入ると、中日先発・金丸夢斗投手の初球スプリットを右中間スタンドへ。倉敷のファンを沸かせるホームランとなりました。佐藤選手は初回にも先制タイムリーを放っており、この試合3打点。試合前時点で打率、本塁打、打点のすべてでリーグトップに立っている虎の主砲が力を発揮しています。