新潟出身の歌手小林幸子（72）が19日、同県長岡市山古志地域（旧山古志村）の水田で、04年に発生した中越地震からの復興を願い、地元主婦や山古志小6年の児童5人らと一緒に田植えを行った。被災の記憶を風化させないため、“復興のシンボル”として06年に「小林幸子田」と名付けた水田での米作りをスタート。山古志小児童も授業の一環として一緒に汗を流してきたが、来年度は在校児童がいなくなり、休校になる可能性が出ている。そ