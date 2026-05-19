ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は5日目を終えた。準優12R、前田将太（38＝福岡）は1マークを握ってバックは3番手。「後ろからだったので、行くしかないと思ってターンしました」。追い風の2マークにもお構いなく、ブン回る好旋回で2着を奪取した。芦屋では20年の68周年以来、6年ぶりのG1優出を決めた。今節は3日目後半から勝負駆けとなり、楽な予選ではなかったが、しっかりクリアしてきた。準優勝