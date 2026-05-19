高市総理大臣が韓国の李在明大統領と会談し、ガソリンなどの石油製品を融通しあうことなどで一致しました。【映像】握手を交わす高市総理と李在明大統領高市総理大臣「何かちょっと困ったことがあったり、諸外国との関係で悩むことがあったら、しょっちゅう電話をし合おうねと約束をいたしました。次回は日本にお越しいただくことになります。温泉にしようかなどこにしようかな」会談では、ホルムズ海峡を含め中東情勢の沈静化