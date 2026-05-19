新潟出身の歌手小林幸子（72）が19日、同県長岡市山古志地域（旧山古志村）の水田で、04年に発生した中越地震からの復興を願い、地元主婦や山古志小6年の児童5人らと一緒に田植えを行った。◇◇◇◆中越地震と小林幸子＆幸子田▼04年10月23日新潟県中越地方を震源とするマグニチュード（M）6・8の地震が発生。68人が亡くなり、4805人が負傷。3175棟の住宅が全壊した。避難者は一時10万人を超えた。▼05年2月小林が