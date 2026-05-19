チェルシーは17日、元レアル・マドリード指揮官シャビ・アロンソを新監督として迎えることを発表した。来シーズンより始まる新体制に期待の声も多いなか、まず注目されるのは今夏の移籍市場での動きだろう。新戦力補強に加え、既存戦力の売却も気になるところだが、英『TEAMTALK』はFWリアム・デラップ（23）の去就が不透明であると主張している。マンチェスター・シティの下部組織で育ち、昨シーズンはイプスウィッチでリーグ戦37