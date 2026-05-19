フジドリームエアラインズは、6月発券分の航空券にかかる燃油サーチャージの適用額を公表した。路線ごとに3つの区分に分けられていたものの、4つの区分に再編した上で、適用テーブルを新設する。4月のシンガポールケロシンの市況価格は200.44米ドル、為替レートは1米ドルあたり159.28円だったものの、緊急激変緩和措置の補助の効果を踏まえて低いテーブルを適用し、3,300〜7,600円とする。4月発券分では700円〜1,300円であったもの