東京のラグジュアリーホテルの地図が、再び塗り替えられようとしています。Rosewood Hotels & Resorts は2026年5月15日、日本初となる都市型ホテル「ローズウッド東京」の計画を発表しました。開業時期は現時点では未定。舞台となるのは、森ビルと住友不動産による大規模複合開発「六本木5丁目プロジェクト」です。地下鉄六本木駅に直結するこの再開発は、住宅、オフィス、商業施設、ホテルを統合した次世代型都市開発として進