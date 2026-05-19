2026年2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃して以降、イランの軍事組織であるイスラム革命防衛隊によりイランの南方にあるホルムズ海峡の通行が大幅に制限されており、2026年4月にはイランが海峡を通過しようとする船舶に仮想通貨で通行料の支払いを要求する計画を立てていました。さらに2026年5月16日には、イラン経済省がホルムズ海峡とペルシャ湾を通過する貨物の保険を求める海運会社を対象とした「ホルムズ・セーフ