◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が「６番・左翼」で１軍デビューを果たし、２回先頭の初打席で、中日・金丸から初球を中前にはじき返した。第２打席は３回１死一塁で遊ゴロ併殺打に倒れた。試合前には「自分のできることをやって、チームの戦力になれるように」と気合十分。地元の山口に近い岡山に次代を担うスラッガーが降り立った。立石は１月１７日の新人