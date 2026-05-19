「日本ハム−楽天」（１９日、エスコンフィールド）北海道出身のドラマーＹＯＹＯＫＡ（１６）が試合前のスペシャルドラムパフォーマンスとファーストピッチセレモニーに登場した。１歳でドラムを始め、１２歳で米国に渡るなど注目を集める天才女子ドラマー。圧巻のパフォーマンスで盛り上げた後、Ｆピッチでも力強い投球を披露。見事ノーバンで捕手のミットに収まった。ＳＮＳなどでは「パフォーマンスはパワフルでカッコ