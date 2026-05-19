フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、フジ時代の同期でフリーの近藤サトアナとの２ショットを披露した。１９日までに更新したインスタグラムに近藤アナとの２ショットをアップし、「１９９１年入社！！」と題すると、「同期のサトが南仏の家に遊びにきてくれた様子が、１６日土曜日にテレビ朝日〓鶴瓶孝太郎〓で放送されました」と報告した。続けて「入社した時、新宿にあ