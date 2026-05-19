ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」が20日、開幕する。19日は前検が行われた。大会連覇を目指す岩瀬裕亮（37＝愛知）が再びびわこに姿を見せた。「連覇ですか？謙虚にいきます」。前回の69周年は見事な捲り差しVだった。隣のカドから坪井康晴が攻めていく。この展開を冷静に見極めて会心のハンドルを入れた。待ち焦がれたグレードレース初戴冠。本人はもちろん、ファンも歓喜の瞬間だった。