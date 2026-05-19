自民、日本維新の会、国民民主3党の「和平調停議員連盟」設立総会であいさつする茂木外相（中央）＝19日午後、国会自民、日本維新の会、国民民主3党の有志が19日、「和平調停議員連盟」の設立総会を国会内で開いた。会長に茂木敏充外相、顧問に自民の麻生太郎副総裁が就任。副会長に維新の藤田文武共同代表、幹事に国民の榛葉賀津也幹事長が名を連ねた。自民幹部から国民の連立政権入りを期待する声が相次ぐ中、連立枠組み拡大も