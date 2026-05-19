長い通勤時間に加え、まもなくやってくる憂鬱な梅雨。どんよりした気分を吹き飛ばすには、日常を忘れさせてくれる「物語」の力が不可欠です。この記事で紹介した本を読む今回は、X（旧Twitter）で再燃中の名作『名探偵マーニー』をはじめ、一気読み必至の作品を厳選。ページをめくれば、駅までの道のりも、気づけばあっという間に変わっているはず！■名探偵マーニー（全11巻）価格：1,089円名探偵マーニー名探偵マーニーボサボサ