BTSのRMが、ユーモアあふれる写真を公開し、ファンの笑いを誘っている。5月19日、RMは自身のインスタグラムに「Crying Tree」というコメントを添えて1枚の写真を投稿した。【写真】厄除けにぴったり？RM、ユーモアあふれる“再現写真”公開された写真には、RMが、過去にユーチューブで共演したHIPHOPグループEPIK HIGH・タブロの母校である米スタンフォード大学を訪れた姿が収められている。写真の背景には、かつてタブロの学歴論