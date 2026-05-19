彼との同棲を考えると、ワクワクする気持ちと同時に「うまくいくかな？」と不安も感じますよね。同棲はお互いの距離を縮める機会である一方で、新たな課題に直面することも。同棲を成功させるためには、事前の準備や話しあいがとても重要です。今回は、彼と同棲を始めるために必要な3つのポイントを体験談やインタビューをもとにご紹介します。この3つを意識することで、理想の同棲生活をスタートさせるためのヒントが見つかるはず