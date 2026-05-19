今後も増大が見込まれる医療費を抑制するため、金融機関やIT企業が新たな取り組みを発表しました。三井住友フィナンシャルグループや富士通、ソフトバンクは、健康・医療分野で連携してデータ基盤を作ることを発表しました。この取り組みは、今後も増大が見込まれる医療費の抑制を目的としたもので、医療機関向けのサービスを提供する富士通がデータを集め、利用者に対してAIが生活習慣や健康上のアドバイスを行います。また、必要