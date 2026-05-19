◇プロ野球パ・リーグオリックスーソフトバンク(19日、京セラドーム)ソフトバンクの先発マウンドにあがっている大津亮介投手。2回には打球を足に受けヒヤリとする場面がありましたが、投球を継続しています。初回には先頭からの連打を浴び無死1、2塁のピンチを招いた大津投手。フライの間に2、３塁とピンチを拡大すると、犠牲フライで1点を失います。続く2回には2アウトまで追い込むも、若月健矢選手のピッチャー強襲の当たりを