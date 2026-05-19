ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」が20日、開幕する。19日は前検が行われた。沢田尚也（27＝滋賀）が雪辱に燃えている。今年1月の69回大会、初日ドリーム戦に組まれながらも予選敗退。「期待に応えられずに結構（精神的に）きましたね」と渋面を作った。26年後期適用勝率は6.34。4期連続でA1級をキープしたものの、苦戦を強いられた。「めちゃくちゃ悩みました。気持ち的にも良くない状態で