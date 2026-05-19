俳優の中島裕翔（32）が19日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（22日日米同時公開）ジャパンプレミアに登壇し、4月11日に俳優の新木優子と結婚して以降、初めて公の場に姿をみせた。【写真】素敵！笑顔をみせるペドロ・パスカル＆ジョン・ファヴロー監督本作は、2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに劇場公開される「