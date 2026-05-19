◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月19日倉敷）阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が6番・左翼で先発出場し第1打席にプロ初安打を放った。1点優勢の2回、先頭打者でファンの大声援を受けて打席へ。中日・金丸の初球の直球を捉えた打球は中前で弾んだ。大物ぶりを発揮する快音に倉敷のファンも沸き立った。ルーキーの一打を皮切りに打線は金丸を攻め、木浪、伏見の連打で無死満塁。絶好の追加点の機会を作ったが、