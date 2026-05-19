サッカーポルトガル１部リーグ、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督が来週早々にもレアル・マドリードの監督に再就任するという。スペインのスポーツ紙、アスが伝えている。記事によると、モウリーニョ監督の意向は１３年ぶりのマドリード復帰で固まっており、正式なサインこそしていないものの代理人を通しての下交渉は終了。１８日にはベンフィカのルイ・コスタ会長から年棒アップを含めた契約延長の提示があったもののこ