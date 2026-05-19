横浜美術館（横浜市）で８月に開幕する展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」（読売新聞社など主催）の報道発表会が１９日、東京都内で開かれた。ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館が企画した世界巡回展で、日本では横浜のみで開催される。フランス王妃マリー・アントワネット（１７５５〜９３年）旧蔵の宝飾品や家具のほか、ファッション・アイコンとして彼女が打ち立てた新たなスタイルを参照した現代に至るま