ボートレース徳山のG3オールレディースは2日目を終えた。2日目6R、武井莉里佳（25＝兵庫）が見事な2コース捲りを決めた。初日の5着発進に「下がることはないけど道中の足が劣勢。余裕がない」と言っていた武井。ここで初1着だ。後半のドリーム戦2ndは大外から5着。それでも初日と違って表情は明るい。「直りました。電気は戻してキャブ交換とペラが効いたのかな。特長はまだないけど普通には持ってくることができた。ベース