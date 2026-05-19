「一般戦」（２０日開幕、多摩川）中里昌志（５７）＝埼玉・６９期・Ｂ１＝が前節の藤田靖弘（静岡）が優出３着と結果を残した好素性２７号機を引き当てた。「もらったままだよ。ペラも見てないけど、乗った感じは悪くないんだよね。気になる部分がないのもいいね」と前検から雰囲気は良さそうだ。今回は新燃料になって初めてのレースになる。「調整が全然分かってない」と一抹の不安はあるが、「前操者の藤田君もノーハンマ