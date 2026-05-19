俳優中島裕翔（32）が19日、都内で「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」ジャパンプレミアに登壇した。中島は4月11日に女優の新木優子（32）との結婚を発表後、初の公の場となった。「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が今月22日に日米同時公開される。この日は、同作の主人公・マンダロリアンを演じるペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督、キャスリーン・ケネディプロデューサ