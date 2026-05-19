F1ドライバーの角田裕毅さんは5月19日、自身のInstagramを更新。女性とのツーショットをストーリーズで公開しました。【画像】角田裕毅が彼女初公開？「朝からテンション上がりました」角田さんはストーリーズで、4枚の写真を続けて投稿。3枚目では芝生に寝そべり、身を寄せた女性の顔を日差しから守るように手を添えた姿が写っています。2人ともサングラスを掛けており、格好いいです。ネット上では「えやばい！！インスタに彼女