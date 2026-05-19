中国メディアの参考消息は18日、ロシアのプーチン大統領の「語録パーカー」が中国で開催中の博覧会で大ヒット商品になっていると報じられたことを伝えた。この博覧会は、黒竜江省ハルビン市内で17日に開幕した第10回中国・ロシア博覧会。記事によるとロシアのタス通信は同日、「プーチン大統領の語録がプリントされたパーカーが中国の来場者の人気を集め、爆発的な売れ行きだ」と報じた。また、博覧会ではロシアの特色ある手工芸品