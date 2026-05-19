「お金を貯めたいのに、なかなか貯まらない……」「いつも月末になるとお金がない」という悩みを持つ人は結構多いもの。もしかしたら「お金が貯まらない人」に共通する習慣を持っているかもしれません。振り返って、自身の行動を見直しましょう。今回は、「お金が貯まらない人」が持っている悪習慣3つを紹介します。◆【マンガ】元銀行員が見た！貯金額が伸びる人と伸びない人の違い悪習慣1：細かいお金を意識しないお金が貯まらな