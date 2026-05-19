言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ついついやってしまう視線の動き、対象の詰まり具合を表す言葉、そしてスマートな体型や衣服のデザインという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。よ□□□□つほ□□ヒント：別の方向へと視線を動かすこと。隙間