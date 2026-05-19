Image: Amazon このまとめ方完璧では？おっ、この箱、発送用に使えそうだぞ！みたいに届いた梱包材を次の用途のために保管しておく。うん、これ最近では結構当たり前ですよね。でも、それらの置き場所がわりと頭を悩ませます。部屋の隅に置きっぱなしだったり、棚に突っ込んでおいたり。で、いざ使おうと思うと箱どこだ…テープどこだ…なんてね。解決しましょう。 山崎実業 フリマ