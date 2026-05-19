「ボンボンドロップシール」の公式Xが、5月19日（火）に更新。5月下旬から、新しいキャラクターの商品を順次出荷すると公表した。【写真】「ボンボンドロップシール」のポップアップが6月から全国8都市で開催へ■全4種が登場「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体的な見た目とつやつやの手触りが人気を博すデコレーションシール。平成レトロブームをきっかけに、シール交換のアイテムとして注目を集めており、人