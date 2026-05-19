◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(19日、倉敷)阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広選手がプロ初ヒットを放ちました。この日1軍初昇格を果たし「6番・レフト」でプロ初スタメン&初出場の22歳は2回の先頭として第1打席へ。ここで中日先発・金丸夢斗投手の初球のストレートを振り抜きセンター前へ鋭いライナーを飛ばし、ヒットを記録しました。プロ初打席での初ヒットに、立石選手は1塁をまわったところで両手でガッツポーズし喜