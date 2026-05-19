親子とみられるクマ2頭が確認された東京・八王子市では、箱ワナを設置するなど、警戒が続いています。クマによる被害は各地で相次いでいますが、新潟県では19日、70代の男性が襲われ、ケガをしました。■親グマは子グマ守るため攻撃的に…注意呼びかけ茂みの中にみえる黒い影。撮影されたのはクマです。よく見ると、後ろにもう1頭います。17日夕方、東京・八王子市で撮影されました。市によりますと、2頭は親子とみられるツキノワ