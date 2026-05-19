“令和のグラビアクイーン”の呼び声高いグラビアアイドル・俳優の沢口愛華が、18日発売の『週刊ヤングマガジン』25号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場する。【写真】ドキドキ…彼女感満載の沢口愛華「ミスマガジン2018」グランプリ獲得以降、グラドルとして数々の雑誌の表紙を飾り、俳優としても大きく飛躍してきた沢口。今回は少しオトナになった沢口と、情緒あふれる愛媛へ。畳での大胆ポージングに圧巻スタイルを披露