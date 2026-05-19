記者会見で握手するJR東日本の喜勢陽一社長（左）と西武鉄道の小川周一郎社長＝19日午後、東京都内JR東日本と西武鉄道は19日、JR武蔵野線と西武池袋線をつなぐ連絡線を活用し、2029年3月に臨時列車の直通運転を始めると発表した。両社間の直通運転は初めて。埼玉県の秩父エリアから神奈川県の湘南、千葉県の房総エリアまで乗り換えなしで移動することが可能になり、観光向けの利用を想定している。JR東の新秋津駅と西武の所沢