歌手の森高千里（57）が、19日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、健康と美容を保つ秘けつを明かした。今年がデビュー40年目。今もライブではミニスカート姿で、デビュー当時から変わらない美脚やスタイルを維持し続けている。そのため、代表曲「私がオバさんになっても」になぞらえて、SNSでは「いつオバさんになるの？」などと驚きの声も上がる。そんな森高に、フリーアナウンサー山本里菜か