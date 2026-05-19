栃木県で起きた強盗殺人事件で、少年4人とともに逮捕された指示役とみられる夫婦。妻の地元を取材するとかつては明るく活発な子だったと素顔が浮かび上がってきました。映像に映るのは、赤ちゃんを抱き音楽に合わせて踊る女は、栃木県で起きた強盗殺人事件の指示役として逮捕された竹前美結容疑者、25歳です。その身柄は19日午前8時半、栃木県警の宇都宮東署から検察庁に送られました。扉が開いた瞬間、目を伏せ眉間にしわを寄せた