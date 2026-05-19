Ｊ２ジュビロ磐田は１９日、静岡・磐田市内で公開練習を行った。２３日にＪ２・Ｊ３百年構想リーグの地域リーグラウンド最終節が行われ、アウェーでＪ２札幌と対戦する。３月のホーム戦は後半終了間際に失点し、０―１で敗れた。今度は負けられない。ＭＦ川崎一輝（２８）は「自分たちのストロングを出せれば点を取れると思う」と必勝を期した。前節（１７日）は同じ静岡県勢のＪ２藤枝ＭＹＦＣに０―３で完敗。だが特長は発揮