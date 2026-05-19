◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）西前頭５枚目・正代（時津風）が、大関・霧島（音羽山）をはたき込み、４勝目を挙げた。押し込まれたが、右から引くと、相手が落ちた。「久しぶりの結びだったんで、気合を入れて頑張りました。何とか我慢して、さばくことができてよかった」と、元大関は意地を見せることができ、笑顔を見せた。結びでの白星は、昨年初場所８日目に当時大関の豊昇龍（立浪）戦以来。今場所は、４