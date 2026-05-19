◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）巨人の戸郷翔征投手が１９日、今季初勝利を目指して今季３度目の先発に臨み、初回を無失点に抑えた。最速は１５１キロだった。２点の援護をもらってマウンドに上がった戸郷は、先頭・長岡にいきなり１４９キロ直球を右前へ運ばれた。それでも２番・サンタナを３ボールとしながら、そこから追い込み、最後は１５１キロ直球で空振り三振。３番・内山は１５０キロ直球で左